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НАПК внесло предписание министру экономики

Новости » Общество    13.09.2019 - 12:43
НАПК внесло предписание министру экономики
Иллюстративное фото (из открытых источников)

НАПК также внесло ряд предписаний другим должностным лицам

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как сообщается, предписание было внесено Милованову в отношении директора внешкольного учреждения "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о потенциальном конфликте интересов.

"Внесено предписание министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову в отношении директора государственного предприятия "Государственный внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой с близкими людьми - женой и дочерью", - говорится в сообщении

Кроме того, ведомство внесло ряд предписаний иным лицам, в частности первому заместителю председателя Черкасского областного совета Валентину Тарасенко, Ровенском городском голове Владимиру Хомко, директору Департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Днепропетровской области Татьяне Онищенко, Слободском сельском голове Коростышевского района Житомирской области Петру Кучеруку, ректору Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Ольга Поркуян

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении. а. председателя "Укравтодора" Славомира Новака за декларирование недостоверных сведений.

Кроме того, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирование недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

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