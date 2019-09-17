НАПК внесло приписи керівникам Нацкомфінпослуг та Держрезерву

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) внесло приписи головам Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Ігорю Пашку і Державного агенства резерву Павлу Котову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАПК.

Як повідомляється, на засіданні НАПК, яке відбулося 13 вересня, було прийнято рішення про внесення двох приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону.

"За результатами планових перевірок внесено приписи голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Ігорю Пашку і в. о. голови Державного агентства резерву України Павлу Котову", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Нацкомфінпослуг НАПК встановило порушення в частині здійснення контролю за поданням декларацій чиновниками, організації проведення спеціальних перевірок.

В Держрезерві, за даними НАПК, не здійснили перевірку факту подання декларацій 17 посадовими особами і не повідомили про Національне агентство 21 разі неподання та/або несвоєчасне подання декларацій. Також порушення законодавства встановлені у частині організації проведення спеціальних перевірок.

"Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає усунути порушення вимог законодавства, а також ініціювати проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог законодавства. За результатами - вжити заходів у встановленому законом порядку", - йдеться в повідомленні.

Припис НАПК є обов'язковим до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею Купап 188-46.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАПК вніс приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Мілованову.

Крім того, НАПК за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.