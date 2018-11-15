НАПК внесло предписание главе Николаевской ОГА Савченко

Фото: Алексей Савченко (УНИАН)

Предписание также внесли главе Госслужбы труда Роману Чернеге

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание главе Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, кроме Савченко, предписания также внесены главам Николаевской районной государственной администрации Николаевской области Алле Воробьевой и Очаковской райгосадминистрации Николаевской области Сергею Самоукову.

"Предписания внесены по результатам проверки исполнительской дисциплины в Николаевской облгосадминистрации и отдельных райгосадминистрациях Николаевской области", - говорится в сообщении.

Согласно предписаниям, НАПК требует провести служебное расследование, чтобы выявить причины и условия, способствовавшие невыполнению должностными лицами Николаевской ОГА и отдельных РГА области требований закона Украины "О предупреждении коррупции" при организации проведения специальных проверок относительно победителей конкурса на должности, предусматривающие занятия ответственного или особенно ответственного положения. В агентстве ожидают, что по результатам проверок будут приняты меры в установленном законом порядке.

Кроме того, предписание внесено председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Роману Чернеге.

Так, при проверке НАПК установило случаи нарушения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" при организации проведения специальных проверок относительно победителей конкурса на должности, предусматривающие занятия ответственного или особо ответственного положения, и выявило 88 фактов непредоставления или несвоевременного представления деклараций сотрудниками Госслужбы труда.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло предписание начальнику Департамента патрульной полиции Евгению Жукову. Предписание касается подчиненного полицейского, совершившего коррупционное правонарушение.

Кроме того, НАПК в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства.