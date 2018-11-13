НАЗК внесло припис начальникові Департаменту патрульної поліції Жукову

Припис стосується підлеглого поліцейського, який вчинив корупційне правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис начальнику Департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Припис стосується підлеглого поліцейського, який порушив строк передачі корпоративних прав, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією.

Крім того, у НАЗК внесли приписи голові Києво-Святошинської районної державної адміністрації та Вишеньківському сільському голові Бориспільського району через невиконання законних вимог НАЗК щодо надання інформації та належним чином засвідчених копій матеріалів на запит агентства.

Як зазначається, приписи НАЗК є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП (Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства.

Крім того, НАЗК повідомило у поліцію про випадки подання недостовірної інформації про доходи та умисне неподання декларацій дев'ятьма чиновниками.