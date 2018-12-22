НАПК выявило нарушения в отчетах 8 политических партий

Фото: НАПК (РБК-Украина)

Выявленные нарушения предусматривают административную ответственность

По результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в 8 политических партиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как сообщается, на заседании, которое состоялось 14 декабря, НАПК утвердило 46 заключений по результатам анализов отчетов политических партий за 3 квартал 2018 года. Нарушения были обнаружены в финансовых отчетах 8 политических партий.

Отмечается, что факты нарушений установленного порядка или сроков представления отчета были выявлены у партий "Республика", "Всеукраинская политическая партия - Экология и социальная защита", "Партия регионов", "Малого и среднего бизнеса Украины", "Всеукраинское объединение "Общественный контроль", "Всеукраинское объединение "Народные герои", "Славянская партия" и "Украинская народная партия"

В ведомстве добавили, что найденные правонарушения предусматривают административную ответственность по ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного преступления в финансовых отчетах 3 политических партий в 2018 году. Факты представления заведомо недостоверных ведомств были обнаружены в отчете партий "ВО "Батькивщина", "Украинское объединение патриотов - УКРОП" и "Социал-демократической партии".