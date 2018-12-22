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НАЗК внесло припис меру Києва

Новини » Політика    22.12.2018 - 15:18
НАЗК внесло припис меру Києва
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Припис стосується порушення антикорупційного законодавства в Київраді

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис київському міському голові Віталію Кличку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, припис внесено за результатами планової перевірки дотримання вимог закону України "Про запобігання корупції" в Київській міській раді.

Повідомляється, що під час перевірки було встановлено, що не було затверджено антикорупційну програму Київради на 2017 рік.

Крім того, відповідальні посадові особи Київради не повідомили НАЗК про 6 випадків несвоєчасного подання декларацій перед звільненням колишніми посадовцями секретаріату Київради.

Згідно з приписом, НАЗК вимагає провести службове розслідування та за його результатами вжити заходів у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у 8 політичних партіях

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК виявило в деклараціях чотирьох посадових осіб ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного з умисним декларуванням недостовірної інформації.

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