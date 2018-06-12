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НАЗК направило до суду два адмінпротоколи щодо Бочковського

НовиниПолітика    12.06.2018 - 15:02
Фото: Сергій Бочковський (facebook.com_MNS.GOV.UA)
Фото: Сергій Бочковський (facebook.com_MNS.GOV.UA)

Також до суду передано протоколи НАЗК щодо двох депутатів райради та кількох посадовців міністерств

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передало до суду 7 протоколів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасного подання декларацій посадовцями різних рівнів державної влади та у зв'язку із приховуванням ними суттєвих змін у майновому стані. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК.

Зокрема, складено два протоколи щодо Сергія Бочковського, особи начальницького складу служби цивільного захисту, яка перебуває у розпорядженні голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Посадовець подав декларації за 2016 та 2017 роки лише у травні цього року після отримання від Національного агентства повідомлення про встановлення фактів неподання ним відповідних декларацій", - зазначено у повідомленні.

Також складено протоколи щодо депутатів Обухівської районної ради Київської області Миколи Волосатова та Олександра Кровкіна, котрі подали у 2018 році декларації за 2016 рік.

"А колишній заступник директора Департаменту економіки та інвестицій Київської міськдержадміністрації Василь Яструбинський, припинивши державну службу на цій посаді, несвоєчасно подав декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями", - додали в НАЗК.

Крім того, за неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані складено протоколи щодо колишнього посадовця Міністерства регіонального розвитку Марії Ващук та посадовця Міністерства фінансів Вікторії Панкратьєвої.

"Марія Ващук не подала повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з отриманням при звільненні доходу у сумі, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а Вікторія Панкратьєва не подала таке повідомлення, придбавши автомобіль", - додали в НАЗК.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій 12 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Серед них є троє народних депутатів України.

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Теги публікації: НАПК, декларация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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