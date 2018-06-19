НАЗК внесло припис в.о. міністра фінансів Маркаровій

Мінфін порушив строки повідомлення НАЗК про факт неподання декларацій 17-ти осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону в.о. міністра фінансів України Маркаровій Оксані Сергіївні. Припис внесено за результатами планової перевірки дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в Міністерстві фінансів України, йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК.

Так, встановлено, що міністерство порушило строки повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій 17-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також були встановлені порушення в частині складення Мінфіном довідок про результати спеціальної перевірки та прийняття рішень про призначення 12-ти осіб на посади, пов’язані з виконанням функцій держави, без отримання інформації про результати спеціальної перевірки від Міністерства юстиції України та Національної поліції України.

"Згідно з приписом, Національне агентство вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, а також вжити заходів у встановленому законом порядку. Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час засідання Національне агентство прийняло рішення про направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення стосовно колишнього посадовця Міністерства фінансів України за неповідомлення Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані.

Національне агентство зазначає, що складення протоколу і направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, раніше НАЗК передало до суду 7 протоколів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасного подання декларацій посадовцями різних рівнів державної влади та у зв'язку із приховуванням ними суттєвих змін у майновому стані.