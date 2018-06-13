НАПК внесло предписание главе Волынской ОГА

НАПК также направило в суд 2 протокола об админправонарушениях, совершенных должностными лицами Минсоцполитики и Минфина

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по результатам плановых проверок в государственных органах внесло предписание главе Волынской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, по результатам проверки в Волынской ОГА установлено, что ответственные должностные лица оставили без реагирования коллективное сообщение о возможном совершении должностными лицами администрации коррупционных действий и возможного наличия у них конфликта интересов. Они также не предоставили в полном объеме информацию в ответ на адвокатский запрос и не привлекли к дисциплинарной ответственности должностное лицо администрации, совершившее связанное с коррупцией правонарушение.

Кроме того, соответствующие структурные подразделения не сообщили о 17 случаях непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций работниками администрации.

"Установлено нарушение статей 56, 57 и 58 Закона об организации и проведении специальных проверок. Так, выявлены неоднократные нарушения структурными подразделениями облгосадминистрации сроков предоставления ответа на запросы госорганов в рамках проведения спецпроверок относительно кандидатов на должности, случаи назначения лица на должность в облгосадминистрации без проведения спецпроверки или назначения лиц на должности без проведения такой проверки в полном объеме", - сказано в сообщении.

Кроме того, НАПК также провело плановую проверку в министерствах. По ее результатам составлено и направлено в суд два протокола об административных правонарушениях, совершенных их должностными лицами. Так, чиновник Минсоцполитики несвоевременно подал декларацию перед увольнением, а Министерства финансов - сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Напомним, НАПК внесло предписание министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик по и.о. директора Украинского научно-исследовательского и проектно-разведывательного института промышленной технологии Антона Чередниченко.