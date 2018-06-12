НАПК внесло предписание Насалику

Предписания внесены в отношении Антона Чередниченко, Александра Тертишника и Сергея Надала

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о внесении еще 3 предписаний о нарушении требований антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в сообщении прес-службы НАПК.

Как сообщается, внесено предписание министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику отношении и.о. директора Украинского научно-исследовательского и проектно-разведывательного института промышленной технологии Антона Чередниченко.

"Установлено, что и.о. директора института Минэнергоугля сообщил о наличии потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой со своей женой, однако руководителем органа, к полномочиям которого относится увольнение/инициирование увольнения его с должности, не было принято решение по урегулированию конфликта интересов в соответствии с требованиями статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении

Также сообщается, что предписание председателю Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимиру Лапе внесены в отношении бывшего руководителя ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области Александра Тертишника.

"Будучи уведомленным о работе в органе двух родных сестер и о риске возникновения обусловленного этими обстоятельствами конфликта интересов, Александр Тертышников не принял меры для предотвращения такого конфликта подчиненного лица. Зато руководитель территориального органа своими действиями фактически создал условия для возникновения у одного из этих лиц потенциального конфликта интересов, временно определив ее и.о. начальника ГУ Госпотребслужбы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с нарушением требований части четвертой статьи 12 Закона внесено предписание руководителю исполнительного комитета Тернопольского городского совета Сергею Надалу. На неоднократные запросы Национального агентства горсовет не предоставил информацию и документы относительно возможных нарушений депутатами совета требований Закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Напомним, ранее НАЗК на своем заседании приняло решение о внесении предписания руководителю Государственного управления делами Ивану Куцику относительно директора государственного предприятия "Центр-сервис" Лидии Лисимовой.