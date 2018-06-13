НАЗК внесло припис голові Волинської ОДА

НАЗК також направило до суду 2 протоколи про адмінправопорушення, вчинені посадовцями Мінсоцполітики та Мінфіну

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами планових перевірок у державних органах внесло припис голові Волинської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, за результатами перевірки у Волинській ОДА встановлено, що відповідальні посадові особи залишили без реагування колективне повідомлення про можливе вчинення посадовими особами адміністрації корупційних дій та можливої наявності у них конфлікту інтересів. Вони також не надали у повному обсязі інформацію у відповідь на адвокатський запит та не притягнули до дисциплінарної відповідальності посадову особу адміністрації, що вчинила пов’язане з корупцією правопорушення.

Крім того, відповідні структурні підрозділи не повідомили про 17 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій працівниками адміністрації.

"Встановлено порушення статей 56, 57 та 58 Закону щодо організації та проведення спеціальних перевірок. Так, виявлені неодноразові порушення структурними підрозділами облдержадміністрації строків надання відповіді на запити держорганів у рамках проведення спецперевірок стосовно кандидатів на посади, випадки призначення особи на посаду в облдержадміністрації без проведення спецперевірки або призначення осіб на посади без проведення такої перевірки в повному обсязі", - сказано у повідомленні.

Крім того, НАЗК також провело планову перевірку у міністерствах. За її результатами складено та направлено до суду два протоколи про адміністративні правопорушення, вчинені їх посадовими особами. Так, посадовець Мінсоцполітики несвоєчасно подав декларацію перед звільненням, а Міністерства фінансів - повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Нагадаємо, НАЗК внесло припис міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику щодо в.о. директора Українського науково-дослідного і проектно-розвідувального інституту промислової технології Антона Чередниченка.