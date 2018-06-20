НАПК внесло предписание Гриневич

Также агентство внесло предписание директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину и командиру воинской части 3043 Национальной гвардии Украины Павлу Босому

Национальное агентстов по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич, а также директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину и командиру воинской части 3043 Национальной гвардии Украины Павлу Босому. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

"Внесено предписание министру образования и науки (МОН) Лилии Гриневич", - говорится в сообщении.

Так, национальное агентство установило, что МОН не приняло предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции" меры по урегулированию в деятельности ректора потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой со своей женой.

"НАПК требует провести служебное расследование и принять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в деятельности ректора университета, привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Также в связи с предписанием генеральному директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину Национальное агентство требует принять меры урегулирования в деятельности директора госпредприятия "Балаклейский ремонтный завод" Виталия Шавикина потенциального конфликта интересов, обусловленного семейными отношениями с женой, которая работает на этом же предприятии.

Кроме того, в связи с нарушением ограничений относительно совместной работы близких лиц, установленных статьей 27 Закона, внесено предписание командиру воинской части 3043 Национальной гвардии Украины Павлу Босому для принятия мер по устранению отношений прямого подчинения между первым заместителем командира части и его женой, а также между заместителем командира части по работе с личным составом и его женой

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК внесло предписание и.а. министра финансов Маркаровій.