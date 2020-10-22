НАПК утвердило новую методологию антикоррупционной экспертизы законов

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Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило новую методологию антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов. Ожидается, что она поможет эффективнее выявлять и устранять коррупциогенные факторы в документах.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В обновленной методологии агентство определило:

типичные критерии и способы оценки коррупциогенных факторов;

способы выявления и устранения этих факторов в проектах нормативно-правовых актов, вносимых на рассмотрение Кабинета министров или Верховной рады.

Кроме того, обновленная методология содержит чек-лист и перечень типовых коррупциогенных факторов и рекомендаций по их устранению, что делает процесс экспертизы более быстрым и эффективным.

В НАПК подчеркивают, что коррупциогенные факторы, которые могут быть закреплены в законодательстве, очень сложно искоренить.

"Долгое время НАПК не уделяло должного внимания антикоррупционной экспертизе. Однако сейчас благодаря новой методологии мы обеспечиваем подготовку качественных выводов по результатам экспертизы. Как следствие - законодательство, которое не будет содержать коррупционных норм, будет экономить средства государству", - указано в сообщении.

Напомним, ранее НАПК заявило, что закон об особенностях выборов во время карантина содержит ряд существенных недостатков.

Как писало РБК-Украина, агентство также выявило коррупционные риски в законопроекте о защите украинцев от коллекторов. Ведомство провело антикоррупционную экспертизу соответствующего законопроекта №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".