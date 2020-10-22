НАЗК затвердило нову методологію антикорупційної експертизи законів

Фото: документ (freepik)

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило нову методологію антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів. Очікується, що вона допоможе ефективніше виявляти й усувати корупціогенні фактори у документах.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

В оновленій методології агентство визначило:

типові критерії та способи оцінки корупціогенних факторів;

способи виявлення та усунення цих факторів у проектах нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету міністрів або Верховної ради.

Крім того, оновлена методологія містить чек-лист і перелік типових корупціогенних факторів та рекомендацій щодо їх усунення, що робить процес експертизи більш швидким та ефективним.

У НАЗК підкреслюють, що корупціогенні фактори, які можуть бути закріплені в законодавстві, дуже складно викорінити.

"Тривалий час НАЗК не приділяло належної уваги антикорупційній експертизі. Однак зараз завдяки новій методології ми забезпечуємо підготовку якісних висновків за результатами експертизи. Як наслідок - законодавство, що не міститиме корупційних норм, економитиме кошти державі", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше НАЗК заявило, що закон про особливості виборів під час карантину містить ряд суттєвих недоліків.

Як писало РБК-Україна, агентство також виявило корупційні ризики у законопроекті про захист українців від колекторів. Відомство провело антикорупційну експертизу відповідного законопроекту №2133 "Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".