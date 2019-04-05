НАПК составило протокол на Вилкула

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 6 протоколов об админправонарушениях двух народных депутатов Александра Вилкула и Вадима Кривохатько. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

В НАПК сообщают, что нардепы внесли на рассмотрение ВРУ депутатские запросы при наличии конфликта интересов.

"Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Куоап", - сообщили в НАЗК.

Кроме того, составлено два протокола в отношении председателя Ивановской РГА Одесской области Виктора Лобача, который одновременно был председателем ФХ "Ваюд" и КФХ "Телец", целью которых является получение прибыли.

Напомним, 22 марта Вилкула вызвали в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, НАПК приняло решение о начале проведения полных проверок следующих 100 деклараций топ-чиновников.