НАЗК склало протокол на Вілкула

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 6-х протоколів про адмінправопорушення двох народних депутатів Олександра Вілкула та Вадима Кривохатька. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

У НАЗК зазначають, що нардепи внесли на розгляд ВРУ депутатські запити за наявності конфлікту інтересів.

"Вказані діяння містять ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП", - повідомили у НАЗК.

Крім того, складено два протоколи стосовно голови Іванівської РДА Одеської області Віктора Лобача, який водночас був головою ФГ "Ваюд" та СФГ "Тілець", метою яких є одержання прибутку.

Нагадаємо, 22 березня Вілкула викликали в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Раніше повідомлялось, НАЗК прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-чиновників.