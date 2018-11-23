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НАПК сообщило в прокуратуру о 14 случаях непредставления деклараций

Новости » Общество    23.11.2018 - 10:42
НАПК сообщило в прокуратуру о 14 случаях непредставления деклараций
Фото: портал НАПК для е-деклараций (УНИАН)

Чиновники проигнорировали требование НАПК подать декларации в течение 10 дней

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило 14 случаев уклонения от подачи деклараций и сообщило о них органам прокуратуры и полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, среди лиц, которые не подали декларации (ежегодные, перед/после увольнения), должностные лица территориальных органов ГСЧС, патрульной полиции, исполнительной службы, юстиции, Пенсионного фонда, учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, органов судебной власти.

"НАПК в соответствии с законодательством сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы, о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали", - говорится в сообщении.

В целом с начала года НАПК направило в правоохранительные органы 115 обоснованных выводов относительно непредставления деклараций.

Ответственность за уклонение от подачи деклараций предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса (Декларирование недостоверной информации).

Напомним, накануне НАПК направило в суд 15 административных протоколов из-за несоблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно конфликта интересов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства.

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