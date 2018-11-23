НАЗК повідомило прокуратурі про 14 випадків неподання декларацій

Фото: портал НАЗК для е-декларацій (УНІАН)

Посадовці проігнорували вимогу НАЗК подати декларації протягом 10 днів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило 14 випадків ухилення від подання декларацій та повідомило про них органам прокуратури і поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, серед осіб, які не подали декларації (щорічні, перед/після звільнення), посадові особи територіальних органів ДСНС, патрульної поліції, виконавчої служби, юстиції, Пенсійного фонду, установ Державної кримінально-виконавчої служби, органів судової влади.

"НАЗК згідно з законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затверджені обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали", - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку року НАЗК направило до правоохоронних органів 115 обґрунтованих висновків щодо неподання декларацій.

Відповідальність за ухилення від подання декларацій передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу (Декларування недостовірної інформації).

Нагадаємо, напередодні НАЗК направило до суду 15 адміністративних протоколів через недотримання вимог закону України "Про запобігання корупції" щодо конфлікту інтересів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства.