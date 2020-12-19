ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НАЗК рекомендує допрацювати закон про захист українців від колекторів

Субота 19 грудня 2020 07:03
НАЗК рекомендує допрацювати закон про захист українців від колекторів
Фото: колектор (ro.com.pl)
Автор: Инна Собора

Національне агенстство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило корупціогенні фактори в проекті закону, що стосується захисту боржників від колекторів. Документ потребує доопрацювання з урахуванням відповідних рекомендацій.

Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

Так, за результатами антикорупційної експертизи проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості" НАЗК виявило корупціогенні фактори, що унеможливлюють прийняття проєкту документу у запропонованій редакції.

Серед них:

  • не визначено виключного переліку інформації, яку заявник зобов’язаний подати Національному банку України для внесення його до Реєстру колекторських компаній;
  • не встановлено механізму/алгоритму вибору Національним банком України заходів впливу за вчинені порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, в тому числі вимог до етичної поведінки;
  • наділення Національного банку України правом встановлювати додаткові вимоги до етичної поведінки, окрім тих, що визначені проєктом закону;
  • не унормовано механізму прийняття Національним банком України рішення про належність виду діяльності до колекторської діяльності.

Нагадаємо, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №4241 для захисту українців від колекторів.

Раніше НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроекту №2133 "Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика НАПКколлектор

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся