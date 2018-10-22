В прокуратуре заявили, что не инициировали проверку декларации Трубы

Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

В прокуратуре Киева назвали неточной информацию о том, что она является инициатором полной проверки декларации Трубы

Прокуратура Киева не является инициатором проверки декларации директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение столичной прокуратуры в Facebook.

Как отмечается, в сентябре 2018 года прокуратура Киева получила обращение от физического лица о проверке образа жизни Трубы. Рассмотрев обращение, правоохранители не установили достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР, поэтому, согласно закону, указанное обращение было направлено в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Информация о том, что прокуратура города Киева является инициатором полной проверки декларации директора Государственного бюро расследований является неточной, поскольку указанное письмо не может быть основанием для проведения такой проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК начнет полную проверку декларации Трубы. Как сообщалось, в НАПК поступило письмо от прокуратуры Киева относительно отражения недостоверных сведений в декларации Трубы за 2017 год.

Отметим, как сообщал Труба, ГБР откроет первые производства в ноябре после избрания следственных территориальных управлений и назначения их на должности.