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У НАЗК розробляють закон про антикорупційну стратегію

Новини » Політика     20.02.2020 - 16:04
У НАЗК розробляють закон про антикорупційну стратегію
Фото: Олександр Новіков (Віталій Носач / РБК-Україна)

Керівництво НАЗК представило звіт на засідання комітету Ради

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили про напрацювання законопроекту про антикорупційну стратегію. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, на засіданні комітету 19 лютого голова Нацагентства Олександр Новіков доповів про перебіг перезавантаження органу та виконання повноважень при здійсненні співпраці з особами - викривачами і вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту. Також він розповів про плани відомства на майбутнє.

За словами Новікова, закон у відомстві планують підготувати до березня.

"Планується максимально спростити процедуру електронного декларування; розробляється законопроект щодо антикорупційної стратегії, який планується підготувати до березня; створюється окремий підрозділ, який буде займатися просвітницькою роботою; триває робота над створенням реєстру декларацій про фінансовий стан політичних партій, який має бути запущений до 16 липня", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок анонсувалося, що антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК. Відомство представило свій звіт на засіданні антикорупційного комітету 19 лютого.

Як писало РБК-Україна, 18 жовтня закон авторства президента Володимира Зеленського, яким дається старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупції, набув чинності.

У Раді заслухали звіт НАЗК щодо перезавантаження органу Антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК щодо перезавантаження органу
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