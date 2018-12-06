НАЗК викрило 7 чиновників у навмисному неподання декларацій

Фото: НАЗК (РБК-Україна)

НАЗК направило обґрунтовані висновки у правоохоронні органи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального злочину в бездіяльності семи посадових осіб, які не подали декларації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Про це агентство повідомило в органи Національної поліції і прокуратури, направивши обгрунтовані висновки.

Зокрема, не подали передбачені законодавством України декларації депутат Миролюбовского сільської ради Херсонської області, державний реєстратор Тимонівської сільської ради Луганської області, оперуповноважений ГУ Національної поліції в Донецькій області, колишній спеціаліст територіального органу Держгеокадастру в Хмельницькій області і колишні чиновники установ Державної кримінально-виконавчої служби.

У НАЗК відзначили, що всього з початку 2018 року агентство направило в правоохоронні органи 134 обгрунтовані висновки щодо ненадання посадовими особами декларацій.

Нагадаємо, раніше НАЗК направило до суду 18 адміністративних протоколів стосовно депутата, мера і колишнього директора держпідприємства.