НАПК направило в суд 18 протоколов в отношении депутата, мэра и экс-главы госпредприятия

Фото: НАПК (РБК-Украина)

НАПК направило в суд 18 админпротоколов за несоблюдение требований ЗУ "О предотвращении коррупции"

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд 18 административных протоколов в отношении депутата, мэра и бывшего директора госпредприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

НАПК приняло решение о направлении в суд 18 административных протоколов за несоблюдение требований закона Украины "О предотвращении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Направлено в суд 10 административных протоколов в отношении депутата Вараского городского совета Ровенской области Степана Жданюка, который во время выполнения полномочий депутата горсовета и как член постоянной комиссии городского совета на заседаниях комиссии и сессиях городского совета, не сообщив о наличии реального конфликта интересов, участвовал в рассмотрении вопроса и принятии решений по вопросам продажи земельного участка в собственность предпринимателю, с которым у жены депутата длился судебный спор.

Кроме того, направлено в суд по два админпротокола в отношении городского головы Комарно Тараса Иваницкого, который премировал себя по случаю праздника, государственного инспектора Государственной авиационной службы Анатолия Братуса, который не сообщил о наличии реального конфликта интересов и принял участие в проведении сертификационного обследования предприятия, где работал его сын; директора коммунального предприятия "Днепр-Инвест" Сергея Вербы, который заключил договор аренды автомобиля Honda Crosstour со своей женой; бывшего директора Государственного регионального проектно-изыскательского института "Днепродипроводгосп" Владимира Гринюка, который назначил на должность диспетчера свою жену.

Напомним, НАПК в ноябре зафиксировало 240 нарушений антикоррупционного законодательства.