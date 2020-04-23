В НАПК рассказали, почему не могут сейчас проверять е-декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не имело возможности начать проверку электронных деклараций чиновников. О этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

По его словам, причиной этого является задержка регистрации нового порядка декларирования Министерством юстиции.

"К сожалению, перейти к проверке деклараций нам еще не удалось. Почему не удалось? Потому что 16 марта мы передали в Минюст новый порядок проведения проверок деклараций и уже больше месяца его не могут зарегистрировать", - рассказал Новиков.

Глава НАПК добавил, что "сегодня-завтра"(соответствующий порядок был утвержден в день записи интервью, 21 апреля, - ред.) агентство начнет проверки е-деклараций.

Напомним, в конце февраля Верховная рада заслушала отчет главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова о перезагрузке органа. Среди прочего, Новиков сообщил, что планируется максимально упростить процедуру электронного декларирования.

Также сообщалось, что в НАПК открыли многоканальную горячую линию для субъектов декларирования. Декларанты могут получить ответы на вопросы по заполнению деклараций и работы с их реестром деклараций.