НАПК расширило круг близких лиц и членов семьи декларанта

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) расширило круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования в соответствии с изменениями, которые внесены в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Теперь термин "близкие лица" в Законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).

Для требований финансового контроля членами семьи субъекта декларирования теперь считаются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличии взаимных прав и обязанностей.

В круг близких лиц распространяются ограничения относительно совместной работы: публичным служащим запрещено иметь таких лиц в прямом подчинении.

Кроме этого, в состав Общественного совета при Национальном агентстве не могут входить лица, близкие лица которых или, независимо от продолжительности, были работниками Национального агентства течение последних трех лет.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, первый заместитель и заместитель руководителя Офиса президента Украины отныне должны подавать декларацию о доходах.

Также РБК-Украина сообщало, что НАПК предоставит предложения изменений в законодательство относительно проверок политических партий. Проверка политических партий занимает очень много времени и денег, поэтому НАПК предложит изменить процесс проверки.