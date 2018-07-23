НАПК распределило госсредства на финансирование шести партий в 3-м квартале

Наибольшее финансирование получили НФ и БПП - более 33 и более 32 млн гривен соответственно

НАПК распределило средства государственного бюджета между шестью политическими партиями на финансирование уставной деятельности в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, финансирование получат: "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко, "ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич".

Решение о распределении средств было принято на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 20 июля.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит средства в сумме 32 млн 546 тыс. 214 грн, "Народный фронт" - 33 млн 20 тыс. 75 грн, политическая партия "Оппозиционный блок" - 14 млн 65 тыс. 605 грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, РПЛ получит 11 млн 106 тыс. 858 грн, "Батькивщина" - 8 млн 471 тыс. 724 грн, а "Самопомич" - 16 млн 365 тыс. 568 грн и дополнительные 12 млн 841 тыс. 756 грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Отмечается, что право на финансирование в 2018 году имеют партии, которые на последних выборах парламента в 2014 году получили не менее 5% действительных голосов избирателей (прошли в Верховную Раду).

Общая сумма государственного финансирования на 2018 год, распределенная между политическими партиями, составляет 513 млн 671 тыс. грн. Национальное агентство перечисляет средства на отдельные счета каждой партии ежеквартально.

Подчеркнем, что после следующих выборов в ВР финансирование будут получать все партии, которые получили не менее двух процентов голосов избирателей.

Напомним, в конце июня НАПК утвердило еще 67 выводов по результатам отчетов политических партий.

Кабинет министров предлагает парламенту принять законопроект об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финподдержки политических партий.