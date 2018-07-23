НАЗК розподілило держкошти на фінансування шести партій у 3-му кварталі

Найбільше фінансування отримали НФ і БПП - понад 33 і понад 32 млн гривень відповідно

НАЗК розподілило кошти державного бюджету між шістьма політичними партіями на фінансування статутної діяльності у третьому кварталі 2018 року. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, фінансування отримають: "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Народний фронт", "Опозиційний блок", Радикальна партія Олега Ляшка, "ВО "Батьківщина", "Об'єднання "Самопоміч".

Рішення про розподіл коштів було прийнято на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції 20 липня.

"Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" отримає кошти у сумі 32 млн 546 тис. 214 грн, "Народний фронт" - 33 млн 20 тис. 75 грн, політична партія "Опозиційний блок" - 14 млн 65 тис. 605 грн", - сказано у повідомленні.

Крім того, РПЛ отримає 11 млн 106 тис. 858 грн, "Батьківщина" - 8 млн 471 тис. 724 грн, а "Самопоміч" - 16 млн 365 тис. 568 грн і додаткові 12 млн 841 тис. 756 грн за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.

Зазначається, що право на фінансування у 2018 році мають партії, які на останніх виборах парламенту у 2014 році отримали не менше 5% дійсних голосів виборців (пройшли до Верховної ради).

Загальна сума державного фінансування на 2018 рік, розподілена між політичними партіями, становить 513 млн 671 тис. грн. Національне агентство перераховує кошти на окремі рахунки кожної партії щоквартально.

Підкреслимо, що після наступних виборів до ВР фінансування отримуватимуть усі партії, які отримали не менше двох відсотків голосів виборців.

Нагадаємо, у кінці червня НАЗК затвердило ще 67 висновків за результатами звітів політичних партій.

Кабінет міністрів пропонує парламенту прийняти законопроект щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінпідтримки політичних партій.