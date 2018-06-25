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НАПК утвердило еще 67 выводов по результатам отчетов политических партий

НовостиОбщество    25.06.2018 - 16:59
Фото: НАПК (РБК-Украина)
Фото: НАПК (РБК-Украина)

Выводы были утверждены на заседании Национального агентства 22 июня

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило еще 67 выводов по результатам отчетов политических партий. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК продолжает осуществлять анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за первый квартал 2018 года и подготовило очередные 67 выводов о результатах такого анализа", - говорится в сообщении.

Так, решение об утверждении выводов о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера принято на заседании Национального агентства 22 июня.

Сообщается, что девять выводов содержат информацию о выявленных нарушениях требований законодательства, в частности статьи 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях - представление отчета без сведений об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера местных организаций, несвоевременность представления, нарушение срока представления.

Еще три выводы содержат информацию о выявленных нарушениях требований законодательства в части нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии, нарушение порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии, нарушение порядка предоставления или получения финансовой (материальной) поддержки, согласно статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Выводы обнародованы по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 13-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Теги публикации: НАПК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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