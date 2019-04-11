НАПК проверяет глав двух облсоветов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписания председателям Николаевской и Днепропетровской областных советов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко получила предписание за то, что нарушила антикорупционное законодательство, не утвердив антикоррупционную программу Николаевского областного совета на 2018 год и не подав ее на согласование в НАПК.

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов получил предписание за непредставление антикоррупционной программы Днепропетровского областного совета в 2018 году с полным комплектом документов, что сделало невозможным его рассмотрение и дальнейшее согласование НАПК.

В отношении обоих глав облсоветов назначено служебное расследование с целью выяснение причин нарушения антикоррупционного законодательства.

В НАПК напоминают, что законом Украины "О предотвращении коррупции" предусмотрено не только утверждение антикоррупционной программы областного совета, а и ее согласование Агенством.

РБК-Украина писало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд протоколы об админправонарушениях министра экономического развития и торговли Степана Кубива и министра образования и науки Лилии Гриневич по урегулированию конфликта интересов.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило 54 выводы по результатам анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года.