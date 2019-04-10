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НАПК внесло предписание Гриневич

Новости » Политика    10.04.2019 - 10:41
НАПК внесло предписание Гриневич
Фото: Лилия Гриневич (РБК-Украина)

НАПК внесло предписание еще и Степану Кубиву

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд протоколы об админправонарушениях министра экономического развития и торговли Степана Кубива и министра образования и науки Лилии Гриневич по урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

Кубиву внесли предписание в отношении директора департамента привлечения инвестиций Минэкономразвития Андрея Демчука, который не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление в течение 30 дней после назначения на соответствующую должность.

В пресс-службе отметили, что Гриневич внесли предписание в отношении ректора Национального университета "Львовская политехника" Юрия Бобала, который не принял меры по недопущению возникновения и урегулирования конфликта интересов в директора этого же университета Владимира Ортинского. Также министру внесли предписание в отношении ректора Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского Михаила Загорняка, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов.

В НАПК отмечают, что внесли предписание председателю Полесской РГА Александру Жданову, председателю Макаровской РГА Татьяне Семеновой, директору юридического департамента Львовского городского совета Гелене Пайонкевич и ректору Национального университета "Львовская политехника" Юрию Бобалу.

Напомним, это уже не впервые Гриневич получает предписание от НАПК относительно урегулирования конфликта интересов. Аналогичные предписания были 13 февраля 2019 года, 30 октября 2018 и 20 июня 2018.

 

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