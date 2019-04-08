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В отчетах всех парламентских партий выявили нарушения

Новости » Политика    08.04.2019 - 12:28
В отчетах всех парламентских партий выявили нарушения
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нарушения касаются порядка взносов в поддержку партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило 54 вывода по результатам анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отметили в пресс-службе, 42 вывода содержат информацию о выявленных нарушениях. В том числе выводы по отчетам парламентских партий "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Самопомощь", "Радикальная партия", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" содержат информацию о выявленных нарушениях установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

Всего за IV квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательствах финансового характера. Предварительные выводы по результатам анализа отчетов политических партий были утверждены решениями НАПЗ.

Как сообщало РБК-Украина Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в ходе полных проверок деклараций выявило недостоверные сведения на 8,6 млрд грн.

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