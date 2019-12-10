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НАПК проверит нардепа Холодова после расследования "Схем"

Новости » Общество     10.12.2019 - 18:14
НАПК проверит нардепа Холодова после расследования "Схем"
Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

В журналистском расследовании говорится, что Холодов связан с табачным бизнесом и лоббировал в Раде свои интересы

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) проверит, действовал ли депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов в условиях реального конфликта интересов, когда лоббировал правку, которая улучшит финусловия для табачного бизнеса, к которому он и его семья имеют отношение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В ходе расследования журналисты "Схем" установили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж.

Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что, лоббируя в Верховной раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.

Напомним,антикоррупционные органы открыли уголовное дело по изложенным в СМИ фактам о взятках в финансовом комитете Верховной рады. САП для проверки опубликованной в СМИ информации открыла уголовное дело по факту возможных взяток народным депутатам. В частности, речь идет о том, что 11 членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

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