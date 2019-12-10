НАЗК перевірить нардепа Холодова після розслідування "Схем"

Фото: Андрій Холодов (РБК-Україна)

У журналістському розслідуванні йдеться, що Холодов пов'язаний з тютюновим бізнесом і лобіював в Раді свої інтереси

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить, чи діяв депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов в умовах реального конфлікту інтересів, коли лобіював правку, яка поліпшить фінумови для тютюнового бізнесу, до якого він і його родина мають відношення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

В ході розслідування журналісти "Схем" встановили, що Холодов через ряд підставних осіб та номінальних утримувачів пов'язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею сигаретами в кіосках, і оптовими поставками тютюнових виробів в точки продажів.

Таким чином, автори матеріалу дійшли висновку, що, лобіюючи в Верховній раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої ж інтереси.

Нагадаємо, антикорупційні органи відкрили кримінальну справу за викладеними в ЗМІ фактів про хабарі в фінансовому комітеті Верховної ради. САП для перевірки опублікованій в ЗМІ інформації відкрила кримінальну справу за фактом можливих хабарів народним депутатам. Зокрема, мова йде про те, що 11 членів парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нібито отримали по 30 тис. Доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості. Досудове розслідування доручено детективам НАБУ.