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НАПК проверило декларацию Тимошенко

Новости » Политика    21.05.2019 - 11:21
НАПК проверило декларацию Тимошенко
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок 10 деклараций нардепов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверило декларации нардепа Юлии Тимошенко, нардепа Мустафы Наема и еще 11 суддей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

В ведомстве отметили, что проверки 28-ми из этих деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля.

Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:

  • Валентировым Сергеем Васильевичем, народным депутатом Украины, 2015 год. 
  • Донец Татьяной Анатольевной, народным депутатом Украины, по 2017 год. 
  • Ивахивым Степаном Петровичем, народным депутатом Украины, по 2017 год. 
  • Лавриком Николаем Ивановичем, народным депутатом Украины, по 2017 год. 
  • Лавриком Олегом Васильевичем, народным депутатом Украины, 2015 год. 
  • Маткивским Богданом Мироновичем, народным депутатом Украины, 2015 год. 
  • Найемом Мустафой-Маси, народным депутатом Украины, 2015 года (исправленного). 
  • Присяжнюком Александром Анатольевичем, народным депутатом Украины, по 2017 год. 
  • Тимошенко Юлией Владимировной, народным депутатом Украины, по 2017 год. 
  • Яценко Антоном Владимировичем, народным депутатом Украины, по 2017 год. 
  • Весельской Татьяной Федоровной, судьей Высшего административного суда Украины (членом Высшей квалификационной комиссии судей), 2015 года (исправленного) и по 2016 (исправленной). 
  • Гончаруком Николаем Николаевичем, судьей Апелляционного суда Винницкой области, по 2016 год. 
  • Данилевич Надеждой Андреевной, судьей Верховного суда, 2015 год, по 2016 (исправленной) и по 2017 год. 
  • Дригой Андреем Николаевичем, судьей Апелляционного суда Киевской области, 2015, 2016 и 2017 годы. 
  • Зубар Натальей Борисовной, судьей Вознесенского горрайонного суда Николаевской области, по 2017 год. 
  • Коваленко Натальей Владимировной, судьей Кассационного административного суда Верховного Суда по 2017 (исправленной). 
  • Козак Ириной Богдановной, судьей Хозяйственного суда Львовской области, по 2016 год. 
  • Низик Еленой Вячеславовной, судьей Красногвардейского районного суда. Днепропетровская, за 2016 год. 
  • Путрей Ольгой Григорьевной, судьей Полтавского районного суда Полтавской области, по 2016 год. 
  • Рябчун Еленой Викторовной, судьей Апелляционного суда Луганской области, 2015 и 2016 годы, а также за 2017 (исправленной). 
  • Юрлагиной Тамарой Владимировной, судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, по 2017 год. 
  • Бойко Андреем Михайловичем, членом Высшего совета правосудия, по 2017 (исправленной). 
  • Буряком Александром Александровичем, заместителем директора Государственного бюро расследований, по 2017 год. 
  • Ефремовым Сергеем Алексеевичем, заместителем прокурора прокуратуры Волынской области, по 2016 год. 
  • Кашириной Светланой Леонидовной, заместителем начальника отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни ДФС, за 2017 (исправленной). 
  • Кошарук Сергеем Дмитриевичем, заместителем председателя Волынской областной государственной администрации, по 2016 год. 
  • Кумечко Андреем Олеговичем, заместителем начальника следственного управления ГУНП во Львовской области, по 2017 год. 
  • Пишак Николаем Ивановичем, первым заместителем председателя Снятинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области, по 2016 (исправленной). 
  • Прилипко Сергеем Николаевичем, членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, по 2017 год. 
  • Сагайдаком Ильей Вадимовичем, заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, 2015 года (исправленного) и по 2016 год. 
  • Шептицким Александром Александровичем, заместителем начальника Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи Украины, по 2016 год.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило шесть человек прибыть в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях. Среди них нардеп Александр Вилкул.

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