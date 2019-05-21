НАЗК перевірило декларацію Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)
Національне агентство прийняло рішення про результати повних 10 перевірок декларацій нардепів
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації нардепа Юлії Тимошенко, нардепа Мустафи Наєма і ще 11 суддів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАПК.
У відомстві зазначили, що перевірки 28-ми з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю.
Так, Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:
- Валентировим Сергієм Васильовичем, народним депутатом України, 2015 рік.
- Донець Тетяною Анатоліївною, народним депутатом України, по 2017 рік.
- Івахівим Степаном Петровичем, народним депутатом України, по 2017 рік.
- Лавриком Миколою Івановичем, народним депутатом України, по 2017 рік.
- Лавриком Олегом Васильовичем, народним депутатом України, 2015 рік.
- Маткивским Богданом Мироновичем, народним депутатом України, 2015 рік.
- Мустафою Найємом-Маси, народним депутатом України, 2015 року (виправленого).
- Присяжнюком Олександром Анатолійовичем, народним депутатом України, по 2017 рік.
- Тимошенко Юлією Володимирівною, народним депутатом України, по 2017 рік.
- Яценко Антоном Володимировичем, народним депутатом України, по 2017 рік.
- Весельской Тетяною Федорівною, суддею Вищого адміністративного суду України (членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 2015 року (виправленого) і по 2016 (виправленої).
- Гончаруком Миколою Миколайовичем, суддею Апеляційного суду Вінницької області, по 2016 рік.
- Данилевич Надією Андріївною, суддею Верховного суду, 2015 рік 2016 (виправленої) і по 2017 рік.
- Дригой Андрієм Миколайовичем, суддею Апеляційного суду Київської області, 2015, 2016 та 2017 роки.
- Зубар Наталією Борисівною, суддею Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, по 2017 рік.
- Коваленко Наталією Володимирівною, суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду по 2017 (виправленої).
- Козак Іриною Богданівною, суддею Господарського суду Львівської області, по 2016 рік.
- Низик Оленою В'ячеславівноюю, суддею Красногвардійського районного суду. Дніпропетровська, за 2016 рік.
- Путрей Ольгою Григорівною, суддею Полтавського районного суду Полтавської області, по 2016 рік.
- Рябчун Оленою Вікторівною, суддею Апеляційного суду Луганської області, 2015 і 2016 роки, а також за 2017 (виправленої).
- Юрлагиной Тамарою Володимирівною, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, по 2017 рік.
- Бойко Андрієм Михайловичем, членом Вищої ради правосуддя, по 2017 (виправленої).
- Буряком Олександром Олександровичем, заступником директора Державного бюро розслідувань, на 2017 рік.
- Єфремовим, Сергієм Олексійовичем, заступником прокурора прокуратури Волинської області, по 2016 рік.
- Каширіної Світланою Леонідівною, заступником начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста "Чорноморський" Одеської митниці ДФС, за 2017 (виправленої).
- Кошарук Сергієм Дмитровичем, заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, по 2016 рік.
- Кумечко Андрієм Олеговичем, заступником начальника слідчого управління ГУНП у Львівській області, по 2017 рік.
- Пишак Миколою Івановичем, першим заступником голови Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, по 2016 (виправленої).
- Прилипко Сергієм Миколайовичем, членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, по 2017 рік.
- Сагайдаком Іллею Вадимовичем, заступником голови Київської міської державної адміністрації, 2015 року (виправленого) і по 2016 рік.
- Шептицьким Олександром Олександровичем, заступником начальника Головного управління урядової фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку України, по 2016 рік.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції запросило шість чоловік прибути в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Серед них нардеп Олександр Вілкул.