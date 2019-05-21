ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАЗК перевірило декларацію Тимошенко

Новини » Політика    21.05.2019 - 11:21
НАЗК перевірило декларацію Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Національне агентство прийняло рішення про результати повних 10 перевірок декларацій нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації нардепа Юлії Тимошенко, нардепа Мустафи Наєма і ще 11 суддів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАПК.

У відомстві зазначили, що перевірки 28-ми з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю.

Так, Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:

  • Валентировим Сергієм Васильовичем, народним депутатом України, 2015 рік.
  • Донець Тетяною Анатоліївною, народним депутатом України, по 2017 рік.
  • Івахівим Степаном Петровичем, народним депутатом України, по 2017 рік.
  • Лавриком Миколою Івановичем, народним депутатом України, по 2017 рік.
  • Лавриком Олегом Васильовичем, народним депутатом України, 2015 рік.
  • Маткивским Богданом Мироновичем, народним депутатом України, 2015 рік.
  • Мустафою Найємом-Маси, народним депутатом України, 2015 року (виправленого).
  • Присяжнюком Олександром Анатолійовичем, народним депутатом України, по 2017 рік.
  • Тимошенко Юлією Володимирівною, народним депутатом України, по 2017 рік.
  • Яценко Антоном Володимировичем, народним депутатом України, по 2017 рік.
  • Весельской Тетяною Федорівною, суддею Вищого адміністративного суду України (членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 2015 року (виправленого) і по 2016 (виправленої).
  • Гончаруком Миколою Миколайовичем, суддею Апеляційного суду Вінницької області, по 2016 рік.
  • Данилевич Надією Андріївною, суддею Верховного суду, 2015 рік 2016 (виправленої) і по 2017 рік.
  • Дригой Андрієм Миколайовичем, суддею Апеляційного суду Київської області, 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Зубар Наталією Борисівною, суддею Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, по 2017 рік.
  • Коваленко Наталією Володимирівною, суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду по 2017 (виправленої).
  • Козак Іриною Богданівною, суддею Господарського суду Львівської області, по 2016 рік.
  • Низик Оленою В'ячеславівноюю, суддею Красногвардійського районного суду. Дніпропетровська, за 2016 рік.
  • Путрей Ольгою Григорівною, суддею Полтавського районного суду Полтавської області, по 2016 рік.
  • Рябчун Оленою Вікторівною, суддею Апеляційного суду Луганської області, 2015 і 2016 роки, а також за 2017 (виправленої).
  • Юрлагиной Тамарою Володимирівною, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, по 2017 рік.
  • Бойко Андрієм Михайловичем, членом Вищої ради правосуддя, по 2017 (виправленої).
  • Буряком Олександром Олександровичем, заступником директора Державного бюро розслідувань, на 2017 рік.
  • Єфремовим, Сергієм Олексійовичем, заступником прокурора прокуратури Волинської області, по 2016 рік.
  • Каширіної Світланою Леонідівною, заступником начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста "Чорноморський" Одеської митниці ДФС, за 2017 (виправленої).
  • Кошарук Сергієм Дмитровичем, заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, по 2016 рік.
  • Кумечко Андрієм Олеговичем, заступником начальника слідчого управління ГУНП у Львівській області, по 2017 рік.
  • Пишак Миколою Івановичем, першим заступником голови Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, по 2016 (виправленої).
  • Прилипко Сергієм Миколайовичем, членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, по 2017 рік.
  • Сагайдаком Іллею Вадимовичем, заступником голови Київської міської державної адміністрації, 2015 року (виправленого) і по 2016 рік.
  • Шептицьким Олександром Олександровичем, заступником начальника Головного управління урядової фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку України, по 2016 рік.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції запросило шість чоловік прибути в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Серед них нардеп Олександр Вілкул.

НАЗК проаналізувало боротьбу з корупцією майже в 90 держорганах НАЗК знайшло конфлікт інтересів у Омеляна
Новини України ТимошенкоНАПК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся