НАПК проверило декларации Климкина и Кутового

Также НАПК продлило срок проверки декларации Рабиновича
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило декларации двух министров, двух заместителей и одного депутата. Также на заседании агентства приняли решение о проверке декларации еще одного человека, сообщает НАПК.
Как сообщается, проверили декларации:
Павла Климкина, министра иностранных дел Украины, за 2017 год.
Кутового Тараса, министра аграрной политики и продовольствия Украины, за 2017 год.
Дмитрия Больбота, депутата Херсонского городского совета, за 2016 год.
Саприкинкиной Ирины, заместителя председателя Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.
Ряболуса Виталия, заместителя начальника оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, за 2016 год.
Так, в декларации Углового нарушений нет.
Но, Больбота не задекларировал социальные и страховые выплаты жены, собственный доход, полученный от продажи автомобиля Lexus GS 300 2005 года выпуска и корпоративные права в пяти предприятиях. Как отмечается, в общем депутат скрыл около 1, 2 млн гривен.
В других проверенных декларациях есть незначительные нарушения, но они не влекут за собой административную или уголовную ответственность.
Как сообщается, НАПК начали проверку декларации начальника Управления внутренней безопасности в Житомирской области Национальной полиции Украины Ярослава Крысанова.
Также агентство продлило срок проверки деклараций четырех человек:
Жеваго Константина, народного депутата Украины VIII созыва, за 2017 год.
Павелко Андрея, народного депутата Украины VIII созыва, за 2015-2017 годы.
Рабиновича Вадима, народного депутата Украины VIII созыва, за 2017 год.
Пакижа Степана, директора Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго", за 2016 год.
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ получило доступ к декларациям председателя Запорожской ОГА.