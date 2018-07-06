НАПК проверило декларации Климкина и Кутового

Также НАПК продлило срок проверки декларации Рабиновича

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило декларации двух министров, двух заместителей и одного депутата. Также на заседании агентства приняли решение о проверке декларации еще одного человека, сообщает НАПК.

Как сообщается, проверили декларации:

Павла Климкина, министра иностранных дел Украины, за 2017 год.

Кутового Тараса, министра аграрной политики и продовольствия Украины, за 2017 год.

Дмитрия Больбота, депутата Херсонского городского совета, за 2016 год.

Саприкинкиной Ирины, заместителя председателя Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.

Ряболуса Виталия, заместителя начальника оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, за 2016 год.

Так, в декларации Углового нарушений нет.

Но, Больбота не задекларировал социальные и страховые выплаты жены, собственный доход, полученный от продажи автомобиля Lexus GS 300 2005 года выпуска и корпоративные права в пяти предприятиях. Как отмечается, в общем депутат скрыл около 1, 2 млн гривен.

В других проверенных декларациях есть незначительные нарушения, но они не влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Как сообщается, НАПК начали проверку декларации начальника Управления внутренней безопасности в Житомирской области Национальной полиции Украины Ярослава Крысанова.

Также агентство продлило срок проверки деклараций четырех человек:

Жеваго Константина, народного депутата Украины VIII созыва, за 2017 год.

Павелко Андрея, народного депутата Украины VIII созыва, за 2015-2017 годы.

Рабиновича Вадима, народного депутата Украины VIII созыва, за 2017 год.

Пакижа Степана, директора Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго", за 2016 год.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ получило доступ к декларациям председателя Запорожской ОГА.