НАБУ отримало доступ до декларацій голови Запорізької ОДА

Детективи підозрюють Бриля в декларуванні недостовірної інформації

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) отримали доступ до декларацій голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля. Таке рішення прийняв суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, передає "Слово і Діло".

Детективи отримали доступ до декларації в рамках розслідування кримінальної виробництва про можливе декларування недостовірної інформації Брилем.

Повідомляється, що детектив НАБУ просив надати доступ до документів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а саме: щорічної декларації Бриля за 2016 рік; виправленої щорічної декларації за 2016 рік; повідомлень про суттєві зміни в майновому стані; щорічної декларації за 2017 рік і виправленої щорічної декларації за 2017 рік.

Так, за версією слідства, в результаті аналізу декларації Бриля за 2016 рік встановлено, що він не вніс в документ інформацію про наявність у нього і членів його сім'ї нерухомого та рухомого майна, а також права на користування і розпорядження таким майном, серед яких, зокрема, 5 автомобілів, земельна ділянка і т. д.

Відзначимо, що суддя клопотання задовольнив.

Нагадаємо, за 2017 рік Бриль задекларував майже 5,2 млн гривень доходу.