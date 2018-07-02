Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

НАБУ отримало доступ до декларацій голови Запорізької ОДА

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 11:03
Фото: Костянтин Бриль (zoda.gov.ua)
Фото: Костянтин Бриль (zoda.gov.ua)

Детективи підозрюють Бриля в декларуванні недостовірної інформації

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) отримали доступ до декларацій голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля. Таке рішення прийняв суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, передає "Слово і Діло".

Детективи отримали доступ до декларації в рамках розслідування кримінальної виробництва про можливе декларування недостовірної інформації Брилем.

Повідомляється, що детектив НАБУ просив надати доступ до документів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а саме: щорічної декларації Бриля за 2016 рік; виправленої щорічної декларації за 2016 рік; повідомлень про суттєві зміни в майновому стані; щорічної декларації за 2017 рік і виправленої щорічної декларації за 2017 рік.

Так, за версією слідства, в результаті аналізу декларації Бриля за 2016 рік встановлено, що він не вніс в документ інформацію про наявність у нього і членів його сім'ї нерухомого та рухомого майна, а також права на користування і розпорядження таким майном, серед яких, зокрема, 5 автомобілів, земельна ділянка і т. д.

Відзначимо, що суддя клопотання задовольнив.

Нагадаємо, за 2017 рік Бриль задекларував майже 5,2 млн гривень доходу.

Голова Антикорупційної ініціативи ЄС: лише 19 справ НАБУ щодо корупції отримали рiшення суду Естонія і Данія будуть навчати детективів НАБУ
Теги публікації: НАБУ, декларация, Константин Брыль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
"Київ відвідав бог грому": в мережі опублікували унікальні знімки блискавок під час грози (фото)
"Полякова відпочиває": Леся Нікітюк вразила фанатів довгими ногами (фото)
Розвалені будинки і "змита" дорога: вражаючі фото наслідків негоди в Чернігові
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся