НАЗК перевірило декларації Клімкіна та Кутового

Також НАЗК продовжило строк перевірки декларації Рабіновича

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації двох міністрів, двох заступників та одного депутата. Також на засіданні агенства прийняли рішення про перевірку декларації ще однієї особи, повідомляє НАЗК.

Як повідомляється, перевірили декларації:

Клімкіна Павла, міністра закордонних справ України, за 2017 рік.

Кутового Тараса, міністра аграрної політики та продовольства України, за 2017 рік.

Больбота Дмитра, депутата Херсонської міської ради, за 2016 рік.

Саприкінки Ірини, заступниці голови Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015 та 2016 роки.

Ряболуса Віталія, заступника начальника оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, за 2016 рік.

Так, у декларації Кутового порушень немає.

Натомість, Больбота не задекларував соціальні та страхові виплати дружини, власний дохід, отриманий від продажу автомобіля Lexus GS 300 2005 року випуску та корпоративні права у п’яти підприємствах. Як зазначається, в загальному депутат приховав близько 1, 2 млн гривень.

В інших перевірених деклараціях виявили незначні порушення, але вони не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Як повідомляється, НАЗК розпочали перевірку декларації начальника Управління внутрішньої безпеки в Житомирській області Національної поліції України Ярослава Крисанова.

Також агенство продовжлево строк перевірки декларацій чотирьох осіб:

Жеваго Костянтина, народного депутата України VIII скликання, за 2017 рік.

Павелка Андрія, народного депутата України VIII скликання, за 2015-2017 роки.

Рабіновича Вадима, народного депутата України VIII скликання, за 2017 рік.

Пакіжа Степана, директора Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго", за 2016 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАБУ отримало доступ до декларацій голови Запорізької ОДА.