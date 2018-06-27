НАПК продлило срок полной проверки декларации Трубарова

Решение о продлении проверки принимается в случае неполучения информации, необходимой для проведения полной проверки декларации

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о продлении срока полной проверки электронной декларации за 2016 год сейчас исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталия Трубарова. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Во время заседания было принято решение о продлении срока полной проверки электронной деклараций, поданных 2-мя субъектами декларирования: Андриевским Михаилом Владимировичем, депутатом Прилуцкого районного совета, за 2017 год. Трубаровым Виталием Николаевичем, главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений Фонда государственного имущества Украины, за 2016 год", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что решение о продлении полной проверки декларации принимается в случае неполучения ответов и/или информации по сути, необходимых для проведения полной проверки декларации, в ответ на запросы (письма) НАПК.

Следует отметить, что срок проверки электронной декларации составляет 60 календарных дней и может быть продлен еще на 30 дней.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило результаты проверок электронных деклараций министра социальной политики Андрея Ревы, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова.