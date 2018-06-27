НАЗК продовжило строк повної перевірки декларації Трубарова

Рішення про продовження перевірки приймається у випадку неотримання інформації, необхідної для проведення повної перевірки декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про продовження строку повної перевірки е-декларації за 2016 рік нині виконуючого обов'язки голова Фонду державного майна (ФДМ) Віталія Трубарова. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Під час засідання було прийнято рішення про продовження строку повної перевірки е-декларацій, поданих 2-ма суб’єктами декларування: Андрієвським Михайлом Володимировичем, депутатом Прилуцької районної ради, за 2017 рік. Трубаровим Віталієм Миколайовичем, головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів Фонду державного майна України, за 2016 рік", - сказано у повідомленні.

В агентстві підкреслили, що рішення про продовження повної перевірки декларації приймається у випадку неотримання відповідей та/або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, у відповідь на запити (листи) НАЗК.

Слід зазначити, що термін перевірки електронної декларації становить 60 календарних днів і може бути продовжений ще на 30 днів.

Нагадаємо, Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) затвердило результати перевірок електронних декларацій міністра соціальної політики Андрія Реви, в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і заступника глави Адміністрації президента України Олексія Філатова.