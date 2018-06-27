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НАПК завершило проверку деклараций Супрун, Ревы и Филатова

НовостиПолитика    27.06.2018 - 15:02
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В некоторых проверенных декларациях выявлены нарушения, однако они незначительны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило результаты проверок электронных деклараций министра социальной политики Андрея Ревы, исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун и заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Результаты полных проверок утверждены относительно деклараций, поданных такими должностными лицами: Ревой Андреем Алексеевичем, министром социальной политики Украины, за 2017 год; Супрун Уляной Надеждой, первым заместителем министра здравоохранения, за 2016 и 2017 годы; Филатовым Алексеем Валерьевичем, заместителем главы администрации президента Украины; Оксютой Тарасом Григорьевичем, судьей Соломенского районного суда города Киева, за 2015 и 2016 годы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в некоторых проверенных декларациях выявлены нарушения, однако они незначительны и не влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Кроме того, начата полная проверка декларации за 2016 год, представленной первым заместителем начальника Черноморской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Одесской области Мариной Наприенко.

"Решение о проведении полной проверки соответствующей декларации принято на основании информации, полученной от субъекта обращения о возможном отражении в ней недостоверных сведений, которая содержит фактические данные, которые могут быть проверены", - говорится в сообщении.

Указано, что срок проверки электронной декларации составляет 60 календарных дней и может быть продлен еще на 30 дней.

Напомним, в мае НАПК внесло предписание и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяне Супрун.

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Теги публикации: электронное декларирование, НАПК, Андрей Рева, Уляна Супрун, Борис Филатов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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