В НАЗК закликають Раду відкрити доступ до реєстрів Мін'юсту

Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

Доступ НАЗК до баз держорганів передбачено ЗУ "Про запобігання корупції"

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул закликає керівництво Верховної ради України, народних депутатів наступного пленарного тижня 6 - 9 листопада розглянути у першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень". Про це передаэ РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

За словами Мангула, згідно із ЗУ "Про запобігання корупції" передбачено прямий доступ Національного агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікаціями.

"Законопроект №7276, в розробці якого НАЗК брало участь, спрямований саме на забезпечення безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі таких, що містять інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну інформацію), держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Мангул додав, що 25 вересня введена в експлуатацію Система логічного та арифметичного контролю декларацій.

"Автоматичний обмін інформацією є однією з ключових складових роботи цієї системи та передбачає обмін з 16-ма державними реєстрами. В рамках чинного законодавства НАЗК вже підписало дев’ять протоколів про порядок обміну даними та очікує зараз на позитивне рішення Державної фіскальної служби щодо узгодження нового порядку обміну інформацією з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків про доходи фізичних осіб. Проте без ухвалення законопроекту 7276 неможливе підписання протоколів автоматичного обміну інформацією ще з шістьма реєстрами, держателем яких є Міністерство юстиції. Наголошую, що саме після підписання усіх 16 протоколів обміну НАЗК зможе запустити автоматизований обмін інформацією та здійснювати повну перевірку декларацій посадовців з використанням системи логічного та арифметичного контролю", - заявив Мангул.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро закликало депутатів скасувати зміни до КПК щодо розслідування корупції.

Як зазначається, запропоновані нововведення можуть поставити під загрозу незалежність НАБУ та ускладнити притягнення винних у топ-корупції осіб до кримінальної відповідальності.