НАПК призвало предупреждать о коллаборантах и предателях

Сообщить о предателях и коллаборантах можно написав на почту НАПК stopzrada@nazk.gov.ua.

"Мы верим, что многие из вас знают о таких коллаборантах и могут сообщить об их подрывной деятельности факты, которых не найти в открытом доступе", - пишет пресс-служба.

В сообщении необходимо указать: описание фактов, свидетельствующих о помощи врагу, ссылка на источник в котором зафиксирован факт помощи, доказательства и данные о личности-коллаборанта.

Фото: НАПК призвало предупреждать по коллаборантам и предателям (Виталий Носач, РБК-Украина)