НАЗК закликало попереджати про колаборантів та зрадників

Повідомити про зрадників й колаборантів можна написавши на пошту НАЗК stopzrada@nazk.gov.ua.

"Ми віримо, що багато хто з вас знає про таких колаборантів та може повідомити про їхню підривну діяльність факти, яких не знайти у відкритому доступі",- пише пресслужба.

У повідомленні необхідно вказати: опис фактів, які свідчать про допомогу ворогу, посилання на джерело в якому зафіксовано факт допомоги, докази й дані про особу-колаборанта.

Фото: НАЗК закликало попереджати по колаборантів та зрадників (Віталій Носач, РБК-Україна)