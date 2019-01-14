НАЗК запрошує 10 осіб для надання пояснень корупціїйної діяльності

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Ознаки порушень були виявлені під час перевірок щодо дотримання антикорупційного законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) в установленому порядку запросило 10 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Перебуваючи у статусі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", особи порушили вимоги цього закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та подання щорічної декларації.

Для забезпечення реалізації прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності та має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу, запрошено:

Білозір Ларису Миколаївну, депутата Вінницької обласної ради;

Сокур Ірину Володимирівну, головного лікаря комунальноно закладу "Херсонський обласний онкологічний диспансер";

Ловцова Олега Валентиновича, заступника начальника ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області;

Буковського Романа Володимировича, депутата Київської обласної ради;

Халімова Тімура Хакімовича, колишнього заступника начальника відділу - начальника 4 сектору відділу управління службою штабу Східного регіонального управління ДПСУ, з підстав неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані;

Власенка Дениса Олександровича, суддю Дніпропетровського окружного адміністративного судут з підстав несвоєчасного подання щорічної декларації за 2016 рік.

Конобаса Максима Петровича, депутата Київської міської ради;

Юрченка Володимира Володимировича, прокурора Волноваської місцевої прокуратури;

Жмуренко Надію Володимирівну, директора відокремленого підрозділу "Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету";

Лисенка Олександра Миколайовича, Сумського міського голову з підстав порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

"Ознаки відповідних порушень були виявлені під час здійснення Національним агентством перевірок в державних органах щодо дотримання вимог Закону, а також за результатами перевірки інформації, що містилась в повідомленнях викривачів про можливі порушення антикорупційного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НАЗК внесло приписи заступнику голови Держлісагентства Володимиру Бондарю та голові Вінницької обласної ради Анатолію Олійнику.

Окрім того, НАЗК запросило народних депутатів Герогія Логвинського та Сергія Дунаєва та ще п'ятьох місцевих депутатів і посадовців прибути для надання пояснень.