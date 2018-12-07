НАЗК внесло припис голові Вінницької обласної ради

Фото: НАЗК (РБК-Україна)

Також агентство внесло припис заступнику голови Держлісагентства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло приписи заступнику голови Держлісагентства та голові Вінницької обласної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацагентства.

Зокрема, розпорядження заступнику голови Держлісагентства Володимиру Бондарю внесено стосовно виконуючого обов'язки директора ДП "Герцаевское державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу" Петра Минзату.

Голові Вінницької обласної ради Анатолію Олійнику - стосовно начальника комунального підприємства "Вінницяоблводоканал" Олександра Чернятинського.

Також внесено припис керівнику Київської місцевої прокуратури № 6 Олександру Авдєєнко щодо порушення вимог частини четвертої статті 12 закону України "Про запобігання корупції", а саме надання не в повному обсязі та з порушенням установлених законодавством строків інформації і документів на запит НАЗК.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис голові Миколаївської обласної державної адміністрації Олексію Савченко.