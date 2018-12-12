Нардепів Логвинського та Дунаєва викликали до НАЗК

Фото: Георгій Логвинський (nfront.org.ua)

Також НАЗК запрошує ще п'ятьох місцевих депутатів та посадовців для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило народних депутатів Герогія Логвинського та Сергія Дунаєва та ще п'ятьох місцевих депутатів і посадовців прибути для надання пояснень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що депутати і чиновники мають надати Нацагентству пояснення щодо своїх декларацій. Після отримання пояснень НАЗК, у разі наявності підстав, складе щодо них протоколи про адміністративні правопорушення.

Зокрема, НАЗК у деклараціях Георгія Логвинського вбачає ознаки конфлікту інтересів та запрошує його прибути у період з 10 по 13 грудня 2018 року протягом робочих годин. Аналогічні ознаки порушень виявили також у деклараціях Сергія Дунаєва Сергія - його НАЗК запрошує прибути для надання пояснень у той же період.

Конфлікт інтересів вбачається також у деклараціях депутата Івано-Франківської міськради Олександри Федорук та депутата Лубенської міської ради, директора КП виконкому Лубенської міськради "Ритуалсервіс" Наталії Омельяненко. Їх запрошують прибути 12 грудня 2018.

Нацагенство запросило також прибути в період з 13 по 14 грудня 2018 заступника голови Державного лісового агентства України Володимира Бондаря. Він порушив строки надання інформації на щапит НАЗК.

З приводу несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та невчасного подання відповідних декларацій НАЗК запросило суддю Рівненського апеляційного господарського суду Юлію Марченко (на 10:00 12 грудня) та начальника відділу департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради

Олексія Бабенка (на 11:00 13 грудня).

"У Національному агентстві нагадують, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення", - зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК внесло приписи заступнику голови Держлісагентства Володимиру Бондарю та голові Вінницької обласної ради Анатолію Олійнику.