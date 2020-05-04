НАЗК отримає доступ до бази даних з нерухомістю для перевірки декларацій

Фото: НАПК (РБК-Україна)

НАЗК зможе звіряти вартість об'єкта нерухомості, зазначену суб'єктом декларування, з оціночної вартості, зазначеної в базі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) і Фонд державного майна уклали Меморандум про співпрацю, який передбачає надання доступу НАЗК до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як повідомляється, інформацію з цієї бази використовують під час перевірки декларацій громадян, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування або держави.

Ця база містить інформацію про оцінювальної вартості:

житлової нерухомості;

адміністративної нерухомості;

об'єктів промислової (складської) нерухомості;

об'єктів торговельної нерухомості;

земельної ділянки.

Тепер при перевірках декларацій НАЗК зможе звіряти вартість об'єкта нерухомості, зазначену суб'єктом декларування, з оцінювальної вартості, зазначеної в базі.

"Це допоможе значно швидше виявляти випадки, коли суб'єкт декларування істотно занижує вартість зазначеного у декларації об'єкта нерухомості для приховування власних доходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одеській області затримали організатора групи "чорних ріелторів". Вони заволодівали об'єктами нерухомості, розпорядники яких не проживали в них і не реалізували своє право на реєстрацію права власності.

Також РБК-Україна писало, що в грудні 2019 року СБУ затримала рейдерів, які намагалися перепродати багатоквартирний будинок, в який люди вклали гроші.