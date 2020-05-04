НАЗК отримає доступ до бази даних з нерухомістю для перевірки декларацій

НАЗК зможе звіряти вартість об'єкта нерухомості, зазначену суб'єктом декларування, з оціночної вартості, зазначеної в базі
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) і Фонд державного майна уклали Меморандум про співпрацю, який передбачає надання доступу НАЗК до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.
Як повідомляється, інформацію з цієї бази використовують під час перевірки декларацій громадян, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування або держави.
Ця база містить інформацію про оцінювальної вартості:
Тепер при перевірках декларацій НАЗК зможе звіряти вартість об'єкта нерухомості, зазначену суб'єктом декларування, з оцінювальної вартості, зазначеної в базі.
"Це допоможе значно швидше виявляти випадки, коли суб'єкт декларування істотно занижує вартість зазначеного у декларації об'єкта нерухомості для приховування власних доходів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Одеській області затримали організатора групи "чорних ріелторів". Вони заволодівали об'єктами нерухомості, розпорядники яких не проживали в них і не реалізували своє право на реєстрацію права власності.
Також РБК-Україна писало, що в грудні 2019 року СБУ затримала рейдерів, які намагалися перепродати багатоквартирний будинок, в який люди вклали гроші.