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Мангул ожидает на этой неделе получить такой же доступ к 13-му реестру

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило возможность автоматизированного обмена данными с 12 реестрами и базами данных. Об этом заявил глава НАПК Александр Мангул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, НАПК получило возможность автоматизированного обмена данными с 2 реестрами Министерства юстиции.

"Мы на сегодня имеем доступ к 12 реестрам и базам данных, с которыми возможно в автоматическом режиме обмениваться информацией с применением модуля верификации. Мы ожидаем, что на этой неделе мы будем иметь такой же доступ к 13-му реестру. И у нас на сегодня из тех 16 реестров, необходимых для обмена информацией, останется отсутствующим связь с 3 реестрами, доступ к которым возможен только после принятия соответствующего закона", - говорится в сообщении.

Мангул добавил, что именно благодаря усилиям и мощной финансовой и технической помощи Программы развития ООН было введено электронную систему декларирования и завершается внедрение системы логического и арифметического контроля деклараций.

"Сегодня мы на завершающем этапе внедрения системы логического и арифметического контроля деклараций. Я хочу попутно проинформировать коллег о том, что НАПК провело свое внеочередное заседание, на котором мы приняли решение о утверждении Правил логического и арифметического контроля, по которым будет проходить верификация, где каждому правилу соответствует отдельный коэффициент. Мы утвердили изменения в Порядок полных проверок, которые позволяют внедрить эту систему верификации", - заявил он.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства.

Кроме того, недавно НАПК внесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич.