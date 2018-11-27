ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НАЗК отримало можливість автоматизованого обміну даними з 12 реєстрами

Новини » Політика    27.11.2018 - 12:39
НАЗК отримало можливість автоматизованого обміну даними з 12 реєстрами
Фото: НАЗК (УНІАН)

Мангул очікує на цьому тижні отримати такий же доступ до 13-го реєстру

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало можливість автоматизованого обміну даними з 12 реєстрами та базами даних. Про це заявив голова НАЗК Олександр Мангул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, НАЗК отримало можливість автоматизованого обміну даними з 2 реєстрами Міністерства юстиції.

"Ми на сьогодні маємо доступ до 12 реєстрів та баз даних, з якими можливо в автоматичному режимі обмінюватись інформацією із застосуванням модуля верифікації. Ми очікуємо, що на цьому тижні ми будемо мати такий же доступ до 13-го реєстру. І у нас на сьогодні з тих 16 реєстрів, необхідних для обміну інформацією, залишиться відсутнім зв'язок із 3 реєстрами, доступ до яких можливий тільки після прийняття відповідного закону України", - йдеться у повідомленні.

Мангул додав, що саме завдяки зусиллям та потужній фінансовій та технічній допомозі Програми розвитку ООН було запроваджено електронну систему декларування та завершується запровадження системи логічного та арифметичного контролю декларацій.

"Сьогодні ми на завершальному етапі щодо впровадження системи логічного і арифметичного контролю декларацій. Я хочу принагідно проінформувати колег про те, що НАЗК провело своє позачергове засідання, на якому ми прийняли рішення щодо затвердження Правил логічного і арифметичного контролю, за якими буде проходити верифікація, де кожному правилу відповідає окремий коефіцієнт. Ми затвердили зміни до Порядку повних перевірок, які дозволяють запровадити цю систему верифікації", - заявив він.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства. 

Окрім того, нещодавно НАЗК внесло припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич. 

НАЗК повідомило прокуратурі про 14 випадків неподання декларацій НАЗК направило до суду 15 протоколів про адмінпорушення
Новини України реестрНАПКЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся