Фото: НАЗК (УНІАН)

Мангул очікує на цьому тижні отримати такий же доступ до 13-го реєстру

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало можливість автоматизованого обміну даними з 12 реєстрами та базами даних. Про це заявив голова НАЗК Олександр Мангул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, НАЗК отримало можливість автоматизованого обміну даними з 2 реєстрами Міністерства юстиції.

"Ми на сьогодні маємо доступ до 12 реєстрів та баз даних, з якими можливо в автоматичному режимі обмінюватись інформацією із застосуванням модуля верифікації. Ми очікуємо, що на цьому тижні ми будемо мати такий же доступ до 13-го реєстру. І у нас на сьогодні з тих 16 реєстрів, необхідних для обміну інформацією, залишиться відсутнім зв'язок із 3 реєстрами, доступ до яких можливий тільки після прийняття відповідного закону України", - йдеться у повідомленні.

Мангул додав, що саме завдяки зусиллям та потужній фінансовій та технічній допомозі Програми розвитку ООН було запроваджено електронну систему декларування та завершується запровадження системи логічного та арифметичного контролю декларацій.

"Сьогодні ми на завершальному етапі щодо впровадження системи логічного і арифметичного контролю декларацій. Я хочу принагідно проінформувати колег про те, що НАЗК провело своє позачергове засідання, на якому ми прийняли рішення щодо затвердження Правил логічного і арифметичного контролю, за якими буде проходити верифікація, де кожному правилу відповідає окремий коефіцієнт. Ми затвердили зміни до Порядку повних перевірок, які дозволяють запровадити цю систему верифікації", - заявив він.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства.

Окрім того, нещодавно НАЗК внесло припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич.